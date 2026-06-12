TVB设立深圳前海总部 转型为「湾区综合媒体」 将开拍《新闻女王3》

电视广播（511，TVB）宣布，于深圳前海设立总部，全面深耕大湾区市场。TVB行政主席许涛指出，内地观众是集团用户增长与转型的核心动力，在前海设立总部，标志TVB从香港本土媒体转型为湾区综合媒体，将联动湾区传媒与制作机构开展内容共创，同时善用剧集、角色、金曲等知识产权（IP）资源，拓展文娱、零售、教育等领域，释放文化商业价值。

与字节跳动旗下合作应用AI

在发布会当日，TVB与字节跳动旗下火山引擎，签署扩增实境（AR）内容深度合作备忘录，双方将运用AI技术提升制作效率与内容品质，合力推动媒体行业数码化升级。同时，发布会上透露《新闻女王3》即时开拍。

将改名「无线集团」 建跨媒体公司

TVB商务营运总经理萧世和表示，公司名称将从「电视广播」改名为「无线集团」，转型为跨媒体影视娱乐集团，目前正紧跟「十五五」规划，配合香港建立区域知识产权贸易中心，发掘IP价值，协助湾区内地企业藉香港平台拓展海外市场。

TVB指出，其翡翠台及明珠台自2007年已进驻大湾区，至2024年收回广东频道的广告营销权，今年重设广州办事处并扩充营销团队，加快推进前海总部及影视制作基地建设。该公司又指，TVB稳居湾区收视榜首，黄金时段每分钟观众过百万，月活跃观众达3000万名，平台聚集近2900万名高消费力年轻受众。

内地拍剧 坚持港剧特色

TVB副总裁（戏剧合拍）、77工作室总裁钟澍佳介绍，该公司已在湾区拍摄14部多元题材剧集，深圳77工作室作为区内制作枢纽，实现香港创意与当地资源对接。他指，未来将搭建「香港创意研发+深圳制作落地」双中心模式，引入AI虚拟场景、智能剪辑等技术，推动影视制作数码化、工业化，同时围绕《新闻女王》、《金枝欲孽》等新旧经典IP展开多元化开发，坚持港剧特色，完善湾区影视产业链，把优质作品输向全球。