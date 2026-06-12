众擎机器人据报保密赴港IPO  估值逾百亿人币

彭博引述消息报道，中国机械人初创公司众擎机器人已秘密提交香港上市申请，IPO的规模和时间等细节尚未确定。

报道指，众擎机器人正与中金公司和中信证券洽谈潜在IPO事宜，相关讨论仍在进行，众擎机器人、中金公司均未有置评，中信证券则拒绝置评。

凭机械人空翻视频爆红

众擎机器人成立于 2023 年，总部位于深圳，是众多致力将人形机械人推向主流市场的新兴公司之一。该公司去年发布了一段其机械人表演前空翻的视频，引发热议。

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集团于今年 4 月进行B 轮融资，由河南投资集团旗下基金及电子元件制造商立讯精密领投，共筹集逾13亿元人民币，使其估值超100亿元人民币。

随著投资者对中国机械人技术发展热情升温 ，众擎机器人正逐步走向公开市场。机械人技术是中国与美国科技竞争的重点领域之一，市场对AI公司的需求也相当旺盛。据彭博报道，曾因武术机械人成为全球新闻焦点的宇树科技，及专注于机器手技术的帕西尼亦计划在香港或内地上市。