Anthropic据报签逾十份数据中心意向书 涉逾1GW容量 拟引Google担保租约

据科技媒体The Information报道，Claude开发商Anthropic近月已与多家美国数据中心开发商签署逾十份意向书，合计覆盖逾1吉瓦（GW）数据中心容量。

目标未来锁定至少10GW容量

报道指，随着企业客户大量使用Anthropic的AI程式设计工具及其他模型，公司算力需求近月急剧上升，推动相关租约谈判加快。Anthropic中期目标是在未来数年内锁定至少10GW数据中心容量，相当于可为10座三藩市或丹佛规模的城市供电。

目前，Anthropic主要透过亚马逊云服务（AWS）及Google等云服务商租用晶片伺服器，以获取算力。今次推进数据中心租赁，被视为其算力战略重大转型。

租赁数据中心通常意味同时采购并营运其中的伺服器设备，此举将令Anthropic逐步掌握对晶片价格与供应的更大控制权，并延伸至伺服器机架、网络设备等相关技术，长期有助于压缩计算成本。

意向书属非约束性文件

不过，报道亦指出，今次签署的意向书属非约束性文件，主要为Anthropic争取时间，对开发商及选址进行尽职调查，因此公司最终可能不会推进部分或全部项目。

为推动相关计划，Anthropic已组建专门团队负责租赁谈判，当中包括两名前Google管理层。

融资结构方面，由于Anthropic自身资产负债表及信用评级不足，未必足以支撑大型数据中心项目融资，公司正与Google洽谈财务担保安排。根据讨论中的方案，若Anthropic未能履行付款义务，Google将代为支付，为数据中心开发商及贷款方提供额外保障。

Google与Anthropic在晶片层面已有深度绑定。与Google共同设计的张量处理器（TPU），将是Anthropic计划在上述设施中使用的核心硬件。

OpenAI亦洽租10GW园区

Anthropic的路线与OpenAI相似。OpenAI据报正就租赁俄亥俄州一个规划中的10GW数据中心园区展开深入谈判，英伟达亦曾讨论为该项目提供财务担保支援。该园区全面建成后，总成本至少达5,000亿美元。

上市审查或聚焦算力开支

值得注意的是，Anthropic及OpenAI已合计承诺向云服务商租用逾1万亿美元AI伺服器。若再叠加自有数据中心租约，相关财务义务或进一步增加数百亿至数千亿美元。两家公司均已透露上市意向，报道指，计算资源采购安排预计将成为上市审查的核心议题。