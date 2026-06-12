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阿里据报15亿美元争购朴朴超市 较高鑫出价高逾倍 拟撼美团电商版图

商业创科
更新时间：09:52 2026-06-12 HKT
发布时间：09:52 2026-06-12 HKT

据彭博引述消息报道，阿里巴巴（9988）提出以15亿美元收购内地生鲜配送平台朴朴超市，出价较高鑫零售（6808）早前提出的6亿美元高逾一倍，此举亦被视为从美团（3690）手中夺取更多电商市场份额。

美团早前斥资收购叮咚买菜

消息人士指，高鑫零售早前曾提出以6亿美元收购朴朴超市。高鑫曾是阿里巴巴的关联公司，目前由私募基金DCP Capital支持。值得注意的是，就在几个月前，美团宣布以7.17亿美元收购叮咚买菜，击败了其他竞购者。

朴朴年收入逾300亿元

朴朴超市总部位于福建，是中国少数仍未被大型平台收购的独立生鲜零售电商之一。公司年收入超过300亿元人民币，主要透过30分钟配送网络营运，覆盖福建、广东、四川及湖北四个省份约10个城市。

目前，美团收购叮咚买菜的交易仍待反垄断监管机构批准。若朴朴最终出售予阿里或其他行业龙头，同样可能引起北京监管部门关注。

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