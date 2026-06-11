金管局、人行及印尼央行签合作备忘录 争取年底落实港印双边货币交易安排

香港金管局、印尼中央银行及中国人民银行签署合作备忘录，同意建立合作框架，以促进印尼与香港于双边交易中使用印尼盾及离岸人民币。是次双边货币交易安排的推出时间将视乎金管局和印尼央行后续的讨论，以及与业界沟通的进展，目标是争取在今年年底投入运作。相关细节和工作进度将适时对外公布。

在是次合作备忘录的基础上，将构建一个双边货币交易框架，便利印尼与在港企业及机构在跨境贸易与投资等方面以印尼盾及离岸人民币进行直接兑换及结算，从而提升跨境交易效率，并推动区内货币的更广泛使用。

具体时间及运作程序将于今年稍后公布

金管局与印尼央行将积极推进双边货币交易框架的筹备工作，包括订立全面的运作指引。双方亦将委任当地数家银行为特许交叉货币做市商，参与此框架。有关运作程序、具体时间表及参与银行的详情预计将于今年稍后公布。

金管局总裁余伟文表示，是次合作备忘录标志着三地央行在深化货币及金融合作方面迈出重要一步。建立香港与印尼之间的双边货币交易框架，更是推动区内货币及人民币使用的重大突破，凸显香港作为离岸人民币枢纽的独特优势。

近十年来，内地、印尼及香港之间的经济联系显著增强。内地与印尼之间的贸易额上升了两倍，去年达到1670亿美元。同时，香港对印尼的直接投资亦由约10亿美元上升至约110亿美元，使其成为印尼第二大的外商直接投资来源地。不少内地和国际的实业家和投资者都通过香港投资印尼。随着三地经贸关系日益紧密，企业和金融机构在贸易、投资及金融交易等经济活动中，使用印尼盾与人民币的交易需求正逐渐增加。