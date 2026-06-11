OpenAI据报研调低Token收费 力抢Anthropic客户

据外电引述消息报道，OpenAI正考虑大幅调低费用，以从竞争对手Anthropic吸引更多客户；同时，Anthropic预计也将采取类似措施。

报道指出，OpenAI可能调低Token（词元，用于衡量AI算力消耗与计费的核心标准）的收费 ，但相关讨论仍可能变动。OpenAI总裁Sam Altman最近在一场活动中表示，「会有很多办法帮助人们花更少钱，获得更大价值」。

降价或侵蚀公司利润

不过，为了让AI系统处理查询并执行任务，OpenAI和Anthropic必须投入大量计算资源，而大幅降价可能侵蚀公司利润。

报道又指，在这场客户争夺战中，OpenAI正努力追赶Anthropic。Anthropic推出的编程工具Claude Code近来爆红，带动收入激增，估值首度超越OpenAI。与此同时，双方都在冲刺申请IPO，而这场价格战将是对两家公司商业模式优势的初步考验。