Baleno母企德永佳指本港零售环境喘定 门店有钱赚 电商业务增长势头好

服装品牌Baleno母企德永佳集团（321）行政总裁何丽康表示，本港零售环境初步稳定，门店开始赚钱，并录得同店销售增长，该企将继续透过知识产权（IP）合作，提升产品吸引力及竞争力。他又指，公司电商增长势头持续，对今个财年审慎乐观。

拓展跨境电商业务

何丽康表示，中国市场全面转向「线上优先」模式，去年电商商品交易总额（GMV）达26亿元，增长1.3倍，今年至今电商增长势头依然持续，未有减慢，并将拓展跨境电商。德永佳执行董事胡智恒补充，首选东南亚市场，包括新加坡、印尼、泰国、马来西亚等，亦会考虑推出鞋、行李箱等非服装类产品。

越南厂房贡献渐增

何丽康又指出，越南厂房经过两年多投资和开发，已进入成熟期，产能和毛利率逐步提升。他称，目前越南产能占整体约25%，预期将增至30%，随著第二期扩建陆续投产，未来贡献将显著增加。

上年度多赚38% 冀维持派高息

德永佳今年3月底止全年纯利1.61亿元，按年升38.4%，当中零售业务转亏为盈。派末期息每股0.06元，全年共派0.1元，总金额与去年持平，派息比率86.2%。期内收入51.5亿元，按年下跌7.9%，何丽康称，希望维持其高息股定位，派息比率维持在核心利润的60%至80%。