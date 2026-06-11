内地电商618「百亿补贴」问题越揭越多 消费者疑收二手货及假货 索赔屡遭刁难

内地市监局今日（11日）约谈淘宝（天猫）、京东、拼多多、抖音及小红书5大龙头平台，揭发平台高调包装的「百亿补贴」实为巧立名目的长期营销手段，未能提供「6·18」期间实际投入的补贴金额及出资比例，涉嫌误导消费者。事实上，除以上违规问题之外，有不少买家在社交平台控诉，自己曾在「百亿补贴」频道中购买到假货，或者非新品的货物。

疑在拼多多买到二手耳机

有内地苦主近日于小红书上发文控诉，在拼多多的「百亿补贴」频道购买到涉嫌二手翻新的苹果耳机。他表示，该产品标榜为原装正版的苹果耳机，并高调列明「假一赔十、非新赔三」的官方保障承诺，惟收货后，不但发现产品序列号无法于官网查证、外包装与保修卡序号明显不符，耳机机身更附有刺眼的黄色污垢，有二手翻新嫌疑。

尽管事主已保留并提供完整的开箱影片作证明，要求平台履行条款赔偿，惟客服竟以「有污垢不能证明并非全新」的理由拒绝受理，违反赔偿承诺。最后平台赔偿99元优惠券及100元现金，事主直言「不能按照承诺来就不要承诺」，并呼吁其他消费者要「避雷」。

称收到假货却不获赔偿

另有内地消费者昨日（10日）在小红书发帖投诉，于淘宝「百亿补贴」官方频道购买标明「假一赔十」的Freeplus洁面乳，收货后经品牌官方渠道验证确认为赝品，惟向平台申索理赔时却遭逢重重刁难。

该消费者表示，客服以「消费者送检产品与商家出货批次不符」为由拒绝赔偿，面对事主要求查阅仓库发货影片以厘清举证责任时，平台方竟以「未获回复」推托并拒绝提供关键证据，其后更单方面宣称，经专员核实商家发出的是正品。在讨论区中，亦有多位近期同样在该频道购买Freeplus洁面乳苦主，表示自己有相同经历。

除此之外，更有内地买家花费逾1.4万元（人民币，下同）买到涉嫌二手的苹果电脑。据该苦主投诉，于淘宝「百亿补贴」购买一部苹果MacBook电脑，但拆箱后发现，收到产品的外盒序列号与平台商品页面所标示的完全不符，经苹果官方系统查询后，更发现该部电脑早在一个多月前已被激活，涉嫌为二手或翻新机。该产品原价为16,499元，经过百亿补贴优惠减价1,800元，最终消费14,699元。

「内卷式」竞争 不降价便缺流量

据央视引述中国社科院大学互联网法治研究中心主任刘晓春指出，平台竞相开展「百亿补贴」，或引起「内卷式」竞争风险，不利于行业健康发展。她分析指，这类非理性的大额补贴扭曲市场价格机制，部分平台甚至要求商户全数承担补贴成本，令商家陷入「不降价便缺乏流量，降价则面临亏损」的两难局面。她认为，商户的利润空间被大幅挤压，不但增加经营困难，更会阻碍整个行业的创新与升级。此外，多个平台在促销规则中单方面免除自身责任，亦变相加重消费者的网购风险。

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