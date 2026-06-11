郑志刚与逾30港青创科企业家考察大湾区科技产业 获参观「季华实验室」

香港佛山社团总会会长郑志刚、香港佛山社团总会主席苏长荣，与超过30位香港科企创始人、投资及私募基金高管，以及本地家族新生代掌舵人，在社团总会新一届领导层履新后，首次展开为期两日的佛山科技产业考察。该考察团更获得独家机会，获准参观专攻国家核心技术的「季华实验室」，了解半导体装备、机器人、关键材料等先进制造科学与技术。

实地考察「机器人制造机器人」

此外，团员前往了一汽-大众汽车华南基地考察，了解顶尖国产电动车的制造技术。翌日，考察团前往了美的集团旗下库卡（KUKA）营运的全国最大工业机器人生产基地，团员实地考察了「机器人制造机器人」的全自动化生产线。

至于这次出席的青年创科企业家阵容鼎盛，展现出强大香港创科生态，成员包括首家在美国纳斯达克上市的香港人工智能企业Alpha Technology Group创始人兼总裁曾俊豪；AI科技教育及应用龙头Preface联合创办人兼教育总监谢世杰；AI技术生成数字人初创香港万想科技（Pantheon Lab）联合创始人兼行政总裁刘剑锋；首创「中风急救喷剂」的知颖生物科技（CereThera）董事兼联合创始人周圣峰教授；以及智能检测初创维视拍 （RaSpect Intelligence Inspection）创始人兼首席执行官辛子隽等。

郑志刚表示，这次考察团致力促成来自香港创科界、投资界及实业界的青年领袖深度了解和对接大湾区科技产业，这是社团的首发青年创科企业家交流，融合大湾区内地城市的世界级智能制造与成熟的供应链生态，以及香港的顶尖青年人才、国际金融平台及前沿创新思维，期望能助力科技人才联动。