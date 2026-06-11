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微软旗下Xbox传下月大裁员 新任总裁拟重组部门挽颓势

商业创科
更新时间：11:31 2026-06-11 HKT
发布时间：11:31 2026-06-11 HKT

据彭博引述消息报道，微软（MSFT）旗下Xbox部门计划下月进行大规模裁员，预计在微软6月30日财年结束后进行，具体规模尚不明确，但指新任行政总裁夏尔马（Asha Sharma）正着手重组部门，大幅削减行销和其他业务领域的预算，以遏制收入下滑。

5年投资逾200亿美元 收入却下降

报道指出，夏尔马在内部一封电邮中指出 ，集团「责任利润率」（accountability margin，微软用来反映盈利能力的指标）已暴跌至3%。她又指，「撇开动视暴雪（Activision Blizzard King）不谈，过去5年公司虽然在内容、平台和硬件补贴投资逾200亿美元，但期内年收入却下降近5亿美元，「这种情况不能再继续下去了」。

重新评估未来投资重点

邮件中强调，Xbox拥有具潜力和玩家需求的经典游戏系列，但资金不足以参与竞争并赢得胜利。同时，稳定的独占游戏和新IP供应对于成功至关重要，「我们需要重新评估这些因素与未来5年投资重点之间的平衡」。

预警面临零件危机

她更预警，Xbox正面临零件危机，料零件成本将于2027年急升5倍，迫使下一代主机「Helix」变更整体策略。她认为，目前无法生产玩家想要购买的所有主机，需要新的商业模式和硬件合作伙伴关系，但仍致力于Helix平台的开发。

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