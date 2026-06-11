内地市监局约谈5大电商 包括阿里京东小红书 涉「百亿补贴」虚假宣传

据内媒报道，北京市场监督管理局约谈阿里巴巴（9988）旗外淘宝（天猫）、京东（9618）、拼多多、抖音及小红书5家电商平台，通报平台「内卷式」竞争综合整治发现的第二批典型问题，主要包括促销活动虚假宣传、促销规则制定与公示不规范、商品经营者信息未公示等问题，并提出整改要求。消息传出后，阿里及京东股价持续受压，暂时分别跌约5.3%及4.5%。

「6·18百亿补贴」实际是长期营销

报道指出，淘宝（天猫）平台由2026年5月起，在媒体和应用程序端广泛宣传「6·18百亿补贴」活动，但监管部门向平台了解，百亿补贴并非「6·18」期间平台投入百亿资金补贴消费者，实际是一项长期的营销活动，平台更多次拒绝提供「6·18」活动期间投入的实际补贴金额及平台、商家间的出资比例。同时，平台亦未在显著位置公示「百亿补贴」相关活动规则，「百亿补贴」频道内部分商品亦未公示实际销售者资质信息。

拼多多无法提供相关证明

拼多多平台方面，其「百亿补贴」活动未在规则中明确投入的实际补贴金额，以及平台、商家间的出资比例，无法提供相关证明材料。在促销规则中，「对于与商品有关的任何纠纷，拼多多作为平台方，可在法定范围内予以必要协助，但不因此承担商品有关的责任」，单方面免除了平台的法定责任。

京东未公示促销期限

京东平台亦推出「百亿补贴」、「百亿农补」活动，但在规则中未公示促销期限，未明确投入的实际补贴金额及平台、商家间的出资比例，且无法提供证明材料。同时，「百亿超市」未公示活动规则。

抖音未向消费者公示促销规则

抖音平台则推出「6·18好物节」及「百亿消费券」等活动，但未向消费者公示促销规则；在活动招商规则中规定，如平台对活动规则进行调整会直接通知商家，未设置公开征求意见环节。

小红书有奖销售公示不完整

至于小红书平台，「积分抽好礼」有奖销售活动信息公示不完整，仅标注奖品总量，对中奖概率、弃奖规则等核心信息均未明确公示。在活动规则中规定，平台可以对活动规则进行变动和调整，消费者「继续参与视为同意」，排除消费者协商的权利。

相关文章：阿里合伙人委员会严厉批评钉钉 称创新不是靠「高压和机械执行」