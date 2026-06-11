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阿里合伙人委员会严厉批评钉钉 称创新不是靠「高压和机械执行」

商业创科
更新时间：11:23 2026-06-11 HKT
发布时间：11:23 2026-06-11 HKT

阿里巴巴（9988）今日宣布钉钉管理层调整，陈航将卸任钉钉CEO，由陈宇森接棒。据悉，阿里巴巴合伙人委员会昨日（10日）在公司内网发布帖文《有情有义有成长，才是阿里文化》，以严厉措辞批评了钉钉团队的管理方式。消息传出后，阿里今早股价受压，曾跌逾5%至107.1元。

「这不是阿里文化的样子」

据内媒报道，阿里巴巴合伙人委员会昨日在公司内网发文《有情有义有成长，才是阿里文化》，对于近日钉钉前产品经理离职长文《置身钉内》引发的讨论表达了清晰态度，并以严厉措辞批评了钉钉团队的管理方式，直指「这不是阿里文化该有的样子」。

该帖文阐述了阿里文化应当坚持的方向，例如「相互尊重，视人为人，有情有义」是阿里的文化底色，又指「无论时代如何改变，技术如何发展」，阿里的底色都一定不能改变。

此前，钉钉的管理风格曾多次引发外部讨论。合伙人组织指进行了认真讨论并形成一致判断，强调「无论甚么情况下，无论任务多么紧迫」都不应该出现这种管理，「这不是阿里文化倡导的方向」。

AI时代 人是最宝贵财富

帖文指出，未来在于创新，依靠的从来不是「高压和机械执行」，AI时代更是如此，而依靠的是员工的热爱和创造力，只有充分尊重员工个体价值，才能真正创造客户价值；至于管理者的职责是「远见、主动担当、团结和激励团队」，培养人、激发人才是「每个Leader的责任」。

帖文又指，在AI时代，机器可以代替很多人可以做的事，人是最宝贵的财富，更需要坚持有情有义，培育开放、包容、多元的工作文化。

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