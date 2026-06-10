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金管局为企业财资界举办代币化技术研讨会 探讨未来合作

商业创科
更新时间：19:05 2026-06-10 HKT
发布时间：19:05 2026-06-10 HKT

金管局在本周初举办名为「企业财资×代币化：发挥香港新优势」的研讨会。是次研讨会为金管局近年来首次专为企业财资中心负责人及相关持份者举办的活动，汇聚超过150位来自约50家企业、30家金融机构、及多个财资业界协会的代表。

代币化技术增加效率及减低交易成本的潜力

金管局指，代币化技术具备增加效率及减低交易成本的潜力，正逐渐受到企业财资从业人员的关注，金管局藉是次研讨会向业界展示代币化技术在企业财资操作上的近期应用场景，以加深从业人员对此领域的认识，同时鼓励业界参与金管局的相关项目，例如推动香港代币化生态圈发展的Ensemble项目，并积极考虑利用金管局的支持措施发行代币化债券。

金管局表示，与会者透过两场小组专题讨论，就Ensemble项目中有关实时财资管理的应用案例，及代币化技术在债券发行和贸易融资的应用情况交流意见，与会者普遍认为代币化技术具备相当潜力，并欢迎各项推动市场使用此项技术的举措，以促成更庞大、更活跃的代币化生态圈。

将与对代币化技术感兴趣的企业财资中心探讨合作计划

金管局指，下一步将与对代币化技术感兴趣的企业财资中心跟进、探讨未来合作计划，同时为配合特区政府6月9日公布的《香港企业财资中心发展行动计划》，金管局会就业界关心的其他议题与企业财资中心交流，促进业界使用香港的金融平台，并聆听市场反馈。

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