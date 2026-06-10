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小鹏总裁何小鹏亲自领导机器人业务 力争年底前量产

商业创科
更新时间：18:02 2026-06-10 HKT
发布时间：18:02 2026-06-10 HKT

据外媒报道，小鹏汽车（9868）总裁何小鹏周三发内部信表示，将亲自领导公司机器人业务，努力在年底前实现人形机器人量产。同时，集团正转型发展「物理AI」，涵盖人形机器人、无人计程车和飞行汽车等领域，目标设定在2026年底前量产IRON机器人。

何小鹏信中称，机器人产业竞争日益激烈，虽然已经清楚地看到了胜利的方向和时机，但需要更加艰苦执行和极高决策能力，因此决定立即担任机器人部门的「行政总裁」。

核心主管离职 转型遇考验

此前，有市场传言称，IRON专案的核心主管施小鑫已于本月初离职。小鹏汽车周三证实，但未透露更多细节。

何小鹏在5月下旬会议上表示，人形机器人预计将在小鹏汽车的零售店进行试用，之后从2027年起交付给中国及海外商业客户。届时，机器人硬件及相关AI模式将成为公司营收和毛利率的主要驱动力之一。该股今日收报59.55元，下跌2.85%，市值约1,104亿。

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