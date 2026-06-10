本港员工医疗保费去年升逾7% 门诊费用重上疫情高位 轻症占用资源比例高

香港理工大学专业及持续教育学院（PolyU CPCE）联同企业雇员福利及强积金顾问GUM，发布最新「香港雇员医疗保险指数」。数据显示，综合保费指数由2024年的282，升至2025年的303，上升7.4%，反映团体医疗保险的保费水平上升，雇主为员工投保的成本持续增加。

GUM倡雇主改善保障设计

GUM行政总裁萧美凤表示，疫情后医疗市场正出现结构性转变，住院资源逐步被高频但低严重性的个案占用，而门诊费用则持续上升。她强调，雇主应透过优化保障设计、推动员工健康管理及加强使用管控，确保长远财务可持续性及员工福祉。

住院保障方面，住院保障使用指数按年急升16.5%至318，反映受保雇员住院及手术需求增加，当中小型门诊手术为主要推动因素，占住院保障使用次数达87%。增长项目包括病毒性疣相关手术，每100位受保人次由5.02升至5.85次，升幅16.5%；肠胃镜检查相关手术亦由3.66升至3.74，升幅2.2%。

65%住院保费属轻症 重症保障受限

报告指出，资源分配结构出现明显倾斜，约65%的住院保费分配于低严重性的常规轻症，其中病毒性疣及内窥镜检查占整体31%，而高严重性疾病仅占约16%，重症患者获得的保障比例相对有限。

每宗门诊费用平均升至610元

对于门诊费用，门诊费用指数由284升至325，代表求诊成本增加，平均每宗门诊费用升至610元，回升至2022年下跌前的高位水平。其中不属于保险计划指定医疗网络的「非网络门诊」开支升幅明显，普通门诊按年上升16.8%，专科门诊上升12.0%，X光及化验则上升10.1%。另外，门诊保费指数亦大幅飙升17%至227；住院保障费用指数则由202下降至178，反映每宗医疗个案的平均开支下跌，主要由于小型门诊手术比例上升，拉低平均每宗住院保障开支至19,240元。

雇主长远医保开支负担严重

香港理工大学专业及持续教育学院院长阮博文指出，私营医疗保险开支若日后每年按此速度增长，将会对雇主负担能力构成严重问题。

PolyU CPCE老龄化和医疗管理研究中心总监方玉辉就表示，面对费用与使用同步上升，保险和医疗业界可考虑合作设立「事前审查」，确保资源更准确地用于「医疗必需」的个案。他亦建议加强对受保人的教育，确保治疗以医疗必要为基础，防止出现过度治疗。