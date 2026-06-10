罗兵咸称《企业财资中心发展计划》助港增优势 有效处理海外资金及风险管理

罗兵咸永道欢迎政府公布《香港企业财资中心发展行动计划》，相信这些策略性措施能有效协助企业处理海外资金及投资的风险管理，提升香港作为内地企业出海首选的财资中心枢纽地位，以及其作为国际金融中心和「超级联系人」的优势。

近年收到不少中外企业查

罗兵咸永道亚太区金融服务税务主管合伙人何润恒表示，有关计划提出4方面强化香港作为跨国企业财资中心主要枢纽的定位，当中包括推出税务优化措施，为企业提供更完善的财资平台；透过持续扩展全面性的避免双重课税协定网络，进一步减少双重征税；以及加强人才培训及市场推广，以进一步巩固香港作为国际财资中心的地位。



他续指，罗兵咸永道过去几年一直收到不少内地和国际企业的查询，如何善用香港在税务以及其他金融巿场方面的优势（如成熟的资本巿场和多元全面的人民币产品和服务），透过香港的金融平台管理跨境财资配置和流动，并成功协助部分客户在港成立区域财资中心。

该行将继续积极推广香港独有的优势，支持香港为企业营商创造更具吸引力的环境，同时吸引全球财资管理人才来港发展。

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