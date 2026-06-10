星巴克据报研售日本业务股权或IPO 估值或达244亿

美国咖啡连锁店星巴克早前出售中国业务的多数股权后，据彭博引述消息报道，现正考虑日本业务的的多种方案，当中包括出售股权或IPO，估值在4,000亿至5,000亿日圆（约195亿至244亿港元）之间，可能吸引其他业内企业和私募股权公司的兴趣。据称，星巴克已与投资银行进行初步洽谈，以确定日本业务发展方向。

在日本拥约2100家门店

报道指出，日本是星巴克最大市场之一，拥有约2,100家门店，其中大部分为星巴克直营门店。虽然集团并未单独公布其日本门店业绩，但行政总裁Brian Niccol在4月份表示，受新年强劲销售、旅游业发展及新产品推出，上季业绩「非常出色」。

报道又指，星巴克业绩在经历了一段低迷期后有所好转，第二季全球同店销售额较去年同期增长6.2%；股价方面，星巴克（SBUX）周二收报97.41美元，升2.7%，今年以来则累涨约17%。