Anthropic推Mythos新模型Fable 5 设安全限制 无法回应网络安全和生物学查询

美国AI初创公司Anthropic周二（9日）正式发布Mythos系列一款名为 Fable 5的新模型，但该版本将被禁止执行网络安全任务。值得留意的是，该公司数月前曾警告，这款强大的AI模型能够发现并利用关键软件中的漏洞。

部份情况通过另一款模型回应

据彭博报道，这款新模型设有「安全护栏」，无法回应某些类型的询问，包括网络安全和生物学相关的查询。Anthropic表示，在这些情况下，其Claude聊天机器人将通过另一款名为Opus 4.8的模型来处理回应。

公司研究与实验室项目管理负责人 Dianne Penn亦表示，希望在非网络安全应用场景下能够尽快安全发布Fable，故首先推出受限版本，同时继续开发通用网路安全应用。

程式设计及高难度任务表现强

不过，Fable 5在程式设计及一些高难度任务上表现更强，其中在一次测试中，支付处理商Stripe使用该模型仅花一天时间，就完成一项原本需要团队手动耗时两个月的软件工程任务。此外，Mythos先前对大肠杆菌蛋白新机制的假设，亦获相关研究论文证实。

与此同时，Anthropic也将发布移除部分安全防护的同一模型，名为Mythos 5，将透过Project Glasswing提供给具备网络安全应用需求的组织使用。上周Anthropic将150家组织加入了可使用Mythos的公司名单，令总数已达约 200家。