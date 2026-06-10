Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic推Mythos新模型Fable 5 设安全限制 无法回应网络安全和生物学查询

商业创科
更新时间：11:51 2026-06-10 HKT
发布时间：11:17 2026-06-10 HKT

美国AI初创公司Anthropic周二（9日）正式发布Mythos系列一款名为 Fable 5的新模型，但该版本将被禁止执行网络安全任务。值得留意的是，该公司数月前曾警告，这款强大的AI模型能够发现并利用关键软件中的漏洞。

部份情况通过另一款模型回应

据彭博报道，这款新模型设有「安全护栏」，无法回应某些类型的询问，包括网络安全和生物学相关的查询。Anthropic表示，在这些情况下，其Claude聊天机器人将通过另一款名为Opus 4.8的模型来处理回应。

公司研究与实验室项目管理负责人 Dianne Penn亦表示，希望在非网络安全应用场景下能够尽快安全发布Fable，故首先推出受限版本，同时继续开发通用网路安全应用。

程式设计及高难度任务表现强

不过，Fable 5在程式设计及一些高难度任务上表现更强，其中在一次测试中，支付处理商Stripe使用该模型仅花一天时间，就完成一项原本需要团队手动耗时两个月的软件工程任务。此外，Mythos先前对大肠杆菌蛋白新机制的假设，亦获相关研究论文证实。

与此同时，Anthropic也将发布移除部分安全防护的同一模型，名为Mythos 5，将透过Project Glasswing提供给具备网络安全应用需求的组织使用。上周Anthropic将150家组织加入了可使用Mythos的公司名单，令总数已达约 200家。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
13小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
18小时前
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
即时中国
5小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
21小时前
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小时前
浴室镜子经常起雾？装修师傅教做1步简单解决 亲解背后原因：「装修前问一问就搞掂」
浴室镜子经常起雾？装修师傅教做1步简单解决 亲解背后原因：「装修前问一问就搞掂」
生活百科
18小时前
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
影视圈
15小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
1小时前