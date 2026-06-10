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太平洋酒吧称「不计成本」播世界杯 料营业额仅增10%至15% 盼带开心畀港人

商业创科
更新时间：10:41 2026-06-10 HKT
发布时间：10:41 2026-06-10 HKT

餐饮业界把握世界杯消费商机，本港连锁酒吧集团太平洋酒吧（8432）销售及市场经理梁健恒直言，今年将「不计成本」，在旗下全线门店转播赛事，按情况亦会开放早晨睇波。他指出，受制赛事时段，对本届世界杯带动生意期望不高，预计增长低于上一届，但期望为市民提供观赛娱乐之余，带动本港夜经济。

受制赛事时段 生意期望不高

今届世界杯赛事横跨本港时段深夜至翌日中午，部分并非酒吧营业时间，梁健恒表示，明白有同业选择放弃直播赛事，但太平洋酒吧旗下全数门店均会参与，常规营业时段进行的赛事将全程直播，日间赛事则根据顾客需求，选择性转播热门大赛。他透露，目前已接获约8至10组世界杯包场查询，包场费用大致1万元起，具体视乎酒水选择及人数而定。

对于生意预期，他相信只较去年非赛事同期上升10%至15%，而上一届因赛程时间理想，当时营业额按年增长了15%至20%。他坦言，单从盈利角度看，今次转播投资并不划算，因当前市道未见好转，不过仍希望延续开业27年来的传统，「每届世界杯都有做，想带返啲开心畀香港人。」

　梁健恒续指，旗下酒吧未有在世界杯期间设最低消费，旨在吸引本港社区街坊客群，而为迎接世界杯推出的热狗套餐，单价仅15元，连同啤酒的套餐则为45元，价格十分吸引。他解释，目前酒吧行业价格竞争激烈，该集团除了靠价格抢客，亦冀营造沉浸式观赛气氛，提升整体体验。

 

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