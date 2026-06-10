台湾据报考虑跟随美国做法 收紧对中国销售AI晶片出口管制

据彭博引述消息报道，台湾当局正在考虑对向中国销售AI晶片实施更严格的出口管制，以进一步与美国措施保持一致，打击半导体走私，但有可能招致中国的谴责。

或赋予当局更多法律工具

报道指出，有关举动将赋予当局更多法律工具，以应对先进硬件（例如搭载Nvidia晶片的AI伺服器）从台湾流向中国大陆；根据美国法规，此类销售已被禁止，除非公司获得美国许可。

限制向所有中国客户销售晶片

报道又指，作为与美国持续贸易谈判的一部分，台北方面正考虑对AI晶片实施更严格的管控，限制向所有中国客户销售晶片，而不仅仅是出口黑名单上的特定公司，例如华为等。同时，此举将使台湾首次向中国走私AI晶片的行为定为刑事犯罪。

不过，报道指台湾虽然已同意在方向上跟随美国的做法，但尚未完全决定在多大程度上采纳美国政策，并补充指双方高级官员审查并签署潜在协议之前，仍有一些细节需要敲定。

