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中国据报未来5年投资2万亿建全国数据中心 八成技术用华为 赶走Nvidia

商业创科
更新时间：20:06 2026-06-09 HKT
发布时间：20:06 2026-06-09 HKT

彭博报道，中国计划在未来五年投资约2万亿元人民币，于全国范围内兴建数据中心，旨在推动国内AI产业发展。

报道引述消息人士指，国家发改委在内的主要政府部门，正在草拟蓝图，以建立覆盖全国的数据中心网络，中国移动（941）、中国电信（728）等国有企业将负责营运大部分数据中心，并确保其互联互通。报道指，该计划的目标是依赖华为等本土供应商，提供至少80%的技术，例如采用其AI晶片，从而有效在排挤Nvidia、AMD等公司。

资金来源为超长期特别国债及国家基金

彭博引用消息人士称，该笔巨额投资将主要通过主权债务筹集，包括期限通常超过10年的超长期特别国债，以及用于投资战略性产业的国家基金。银行贷款及民间资本将作为补充融资。报道指，尽管中国政府债务水平持续攀升，但此举突显北京推动尖端技术的决心。

中资数据中心股价应声上涨

受消息刺激，主要中资数据中心服务商股价大幅攀升。万国数据（GDS）美股盘前交易一度升12%，世纪互联（Vnet）升17%。

已纳入「六大网络」目标2028年建成统一算力网

报道指，该计划是今年早些时候公布的「六大网络」战略的关键组成部分，涵盖水电至计算等基础设施建设。全国性算力网络将汇聚分散的区域资源，目标到2028年将各地数据设施连接成一个统一的网络，从而推动AI在医疗、交通、城市管理等公共领域的广泛应用。

Forrester Research首席分析师戴鲲表示，统一的计算网络将使企业更广泛地获得高性能计算，加速AI模型叠代以及代理型AI、物理AI服务的行业扩展。「将其提升至国家战略层面，可确保政策协调和资金动员，每个生态系统参与者都将从中受益。」

国产芯片替代加速 九款AI芯片通过安全审查

报道指出，美国近期虽允许Nvidia向中国客户出售上一代H200芯片，但发货尚未开始。与此同时，北京对国产硬件的信心日益增强。今年5月，包括华为、阿里巴巴、壁仞科技、摩尔线程在内的九种国产AI芯片已通过中国科技安全机构的安全审查，为其在更高安全要求领域的广泛采用打开大门。

总投资或达5万亿 包括电力网络整合

彭博又引用消息人士指，除了AI设施（数据中心及高速通信基建），中国还计划将电网与该项目整合，这可能使总投资规模达到至少2万亿元人民币。该2万亿元预算未包含阿里巴巴、腾讯等私营企业的数据中心支出，仅为国家主导部分。
 

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