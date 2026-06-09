金管局率团访京 余伟文：港银支持整改非法跨境投资 欢迎全球人士合法合规开户

金管局总裁余伟文率领银行公会代表团一连两日的访京行程今日结束。就金管局配合中证监打击非法跨境投资活动而向来港开户的内地投资者采取额外措施，他在北京回应表示，本港银行非常支持整改，并已大致落实相关额外要求，银行亦一直有为内地客开户，而开户过程畅顺。

现有帐户不会被强行关闭

余伟文称，香港是开放市场，欢迎环球人士来港开户，但重点在于开户过程和资金一定要合法合规。他指中证监已明确指出合法合规的境外开户和投资不受影响，现有帐户亦不会被强行关闭，认为相关举措长远有利香港财富管理和国际金融中心的地位，也可优化银行开户流程。

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孙煜：合法合规助业界发展

身兼中银香港(2388)总裁的银行公会主席孙煜则说，合法合规是业界发展需要，会遵守金管局相关要求，认为长远对香港发展是一件好事。

在是次访京行程，银公代表团先后拜访了人民银行、中证监、金监总局及外管局。余伟文引述内地部委表示，乐见香港金融体系依然保持稳健，重申发展好香港国际金融中心是国家发展重要战略之一，香港一定要发挥好内联外通的核心优势，继续优化互联互通机制。有关部委强调，推进人民币国际化是国家重大发展策略，香港定要强化作为全球离岸人民币业务枢纽和国际风险管理中心功能。

把握人币国际化重要发展窗口

余指，金管局会联同本港银行业界把握好人民币国际化这重要发展窗口，将香港离岸人民币市场发展作为重点工作去推进和落实。余续指，一直有就离岸国债期货、跨境理财通3.0等与各部委跟进，时机成熟时会尽快推出。

孙煜称，国家金融监管机构明确表示将一如既往全力支持香港巩固提升国际金融中心地位。至今两地的互联互通机制运行顺畅， 今年首5个月沪深港通成交量按年增长逾80%，债券通及互换通成交额亦创新高。同时香港拥有全球最大的离岸人民币资金池，且全球约75%离岸人民币支付款项是在港处理。随著内地金融持续对外开放，相信香港银行业发展空间将进一步扩大。

转赴杭州参观AI新能源车等企业

银公代表团随后将前往杭州，参观AI、新能源汽车、高性能通用机械人等领域的创新企业，并介绍香港助力内地企业走出去的优势。

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