渣打伙大湾区企业考察马来西亚 助拓东盟市场

渣打香港今日（9日）宣布，与渣打马来西亚合办「马来西亚商务考察团」，汇聚逾30名来自香港及粤港澳大湾区其他城市的企业代表到马来西亚。渣打香港积极推动「企业出海」，是次活动展现马来西亚作为企业拓展东盟市场的日益重要门户角色，并促进大湾区与马来西亚之间的贸易往来及机遇。

访当地投资发展局及工业园

考察团在为期三天的行程中，到访了马来西亚投资发展局及参观工业园区，并与当地政府代表及中资企业交流，让参加者更深入了解马来西亚各项便利营商的政策和优惠措施，以及为海外投资者提供的一站式支援服务，同时拓阔当地人脉网络。

渣打香港及大湾区财富管理及零售银行业务主管文伟成表示，透过渣打覆盖几乎所有东盟市场的业务网络，连接客户至跨市场商机，并提供度身订造的金融方案及市场洞察，支持其不同阶段的企业出海需要。