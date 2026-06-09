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财库局制订《企业财资中心发展计划》拟革新税务优惠制度

商业创科
更新时间：17:48 2026-06-09 HKT
发布时间：17:48 2026-06-09 HKT

财库局局长许正宇表示，在当前国际环境充满不确定性之际，香港能为跨国企业提供一个「风雨不动安如山」的营商平台。同时，为吸引更多跨国企业在香港设立企业财资中心，以及协助已在港营运的企业财资中心扩大规模，财库局联同税务局、金管局及投资推广署，制订了《香港企业财资中心发展行动计划》，将围绕「4T」四大方向系统推进改革，预计在2027上半年向立法会提交《税务条例》的修订建议，并在获得立法会批准后于2027年内开放预先审批申请。

围绕「4T」方向推进改革

许正宇指，「4T」即Tax Revamp（革新税制）、Tax Agreements（持续扩展全面性避免双重课税协定网络）、Targeted Promotion（针对性推广）及Talent and Dialogue（人才培训和业界沟通），将革新税务优惠制度，引入更具竞争力的分级制度，包括优化现行宽减措施，并增设「预先审核」机制。他指出，企业一经获批，其企业财资中心及关联企业将享有更多税务优惠、更高的税务确定性，以及在合规安排上拥有更大弹性。
 
他指，计划将采取多管齐下的配套策略，持续积极拓展全面性避免双重课税协定网络，进一步扩大现时涉及57个经济体的覆盖，并聚焦「一带一路」国家，让企业享有更大税务确定性及避免双重课税，以吸引更多企业来港，并促进企业利用香港「出海」。

许正宇表示，计划亦进行具针对性的市场推广。
许正宇表示，计划亦进行具针对性的市场推广。

针对新经济领域公司推广

许正宇表示，计划亦进行具针对性的市场推广，战略重点包括中国内地及亚洲企业，尤其是新经济领域的公司，同时更主动与业界，并联手加强专业人才培训，为行业的长远发展建立优质的人才库。

香港中国企协财资中心委员会秘书长孙海泉表示，当前中资企业海外业务主要集中在亚洲，其次为欧洲、非洲，多数中资境外财资中心以香港为总部，辐射新加坡等多地市场。

出海企业盼保障安全及降低成本

中移动香港财资公司董事长杨星阳表示，中国移动十分看好香港发展前景，选择香港作为财资中心是「顺理成章且理性」的决定。他续指，多数制造业出海布局境外财资中心，核心诉求集中在保障资金安全、降低投融资成本两大方面，而香港的金融服务与政策环境，恰好能够精准匹配企业这两大痛点，也将进一步推动制造业与财资行业协同发展。

孙海泉指，香港中资财资行业发展呈现明显的叠代特征，新能源、高端制造、高科技产业及民营消费类企业后来居上，成为新设财资中心的主力。

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