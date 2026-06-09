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宏利成CHIIKAWA ARTIVERSE首席赞助 观塘宏利大楼设限定主题装置

商业创科
更新时间：15:47 2026-06-09 HKT
发布时间：15:15 2026-06-09 HKT

宏利香港宣布，成为由创意品牌AllRightsReserved主办的沉浸式展览「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展首席赞助，展览以CHIIKAWA角色为主题，将于今年8月1日至9月6日期间，于K11 MUSEA及尖沙咀海滨举行。

为迎接展览正式开幕，观塘宏利大楼即日至7月31日设置「CHIIKAWA ARTIVERSE限定主题装置 」，包括「2D CHIIKAWA-Go-Round」装置，灵感源自即将登场的展览，让深受喜爱的CHIIKAWA角色走入社区，并为访客提供打卡拍照机会。 

宏利香港及澳门首席市场总监林沛表示，情绪健康是全人健康不可或缺的一部分。宏利一直致力支持客户及广大社区实现更健康、更均衡的生活方式。透过「CHIIKAWA ARTIVERSE限定主题装置 @ 宏利大楼」及即将举行的特展，希望为大众带来富有意义的体验，启发更多快乐时刻，促进情感连系，并鼓励大家细味生活中的简单美好。

「CHIIKAWA ARTIVERSE限定主题装置 @ 宏利大楼」详情：

日期：即日至7月31日
地点：观塘海滨道83号宏利大楼
免费入场

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