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Anthropic最强AI模型Mythos或明天开放公众 设大量「安全护栏」

商业创科
更新时间：15:35 2026-06-09 HKT
发布时间：15:35 2026-06-09 HKT

Anthropic旗下最强大AI模型Mythos或明天开放予公众。据科技记者Alex Heath引述消息指出，Anthropic计划于明天发布Mythos的公开版本，将进行改名和轻微调整，并可能以「Claude Fable 5」的名称发布。

在复杂任务上有显著改进

消息指出，该版本将加入大量「安全护栏」，在网络安全等敏感能力上不像早前仅向合作伙伴开放的Project Glasswing版本般宽松；同时，在长周期、多轮复杂任务上的表现将有显著改进。不过，目前Anthropic尚未对上述消息作出官方确认。

根据泄露的模型系统提示信息显示，「Claude Fable 5」是Anthropic全新Claude 5系列的首款产品，属于能力层级位于Claude Opus之上的Mythos级模型层。

曾掀全球网络安全忧虑

值得留意的是，早前有报道指Anthropic的Mythos在检测软件漏洞方面具备前所未有的能力，但同时引发市场对黑客滥用及全球网络安全忧虑。美国财长贝森特及联储局主席鲍威尔就曾与华尔街银行高层召开紧急会议，商讨企业在系统防御方面所采取的措施及潜在风险。

此外，新加坡金融管理局亦曾联同当地网络安全局，敦促包括银行在内的关键基础设施营运商加强防御，以应对Mythos引发的潜在威胁。上月日本大型银行准备引入Mythos时，亦因相关忧虑而面临延迟。
 

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