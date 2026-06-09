Perplexity拟2028年上市 CEO称不受OpenAI及Anthropic影响

AI搜寻公司Perplexity行政总裁Aravind Srinivas接受CNBC访问时表示，公司计划于2028年上市，并指有关时间表不会受Anthropic及OpenAI上市表现影响。他称，公司早已计划于2028年推进上市安排，目前这一点仍然不变。Srinivas早前曾表示，Perplexity在2028年前没有上市计划。今次最新言论则显示，其上市时间表进一步明确。

Srinivas发表上述言论之际，Claude开发商Anthropic上周已秘密提交首次公开招股（IPO）申请，虽然暂未披露定价细节，但其最新估值据报接近1万亿美元。另有消息指，OpenAI亦正筹备上市。

SpaceX上市势产生连锁效应

Srinivas表示，Anthropic、OpenAI及SpaceX上市，将会成为史上最大型IPO之一，亦是投资者对超大型IPO接受度的考验。他直言，若这些上市反应不佳，势必产生连锁效应，而SpaceX本周上市表现将成为Anthropic及OpenAI日后上市的重要指标。

对于OpenAI及Anthropic估值高企，Srinivas认为两家公司作为前沿AI模型开发商，估值合理，因为其模型能力仍处于全球领先位置。他认为，IPO对AI行业至关重要，而他亦相信结果会不错，因相关企业本身发展良好。不过，他亦提醒，若OpenAI或Anthropic其中一家公司在6个月内未能再展示模型能力进步，便会对其估值构成压力。

企业不再盲目增加AI开支

另一方面，OpenAI行政总裁奥特曼早前表示，企业正开始讨论AI开支规模，并称AI成本是一项「重大问题」。Srinivas指近期市场出现所谓「tokenmaxxing」（代币最大化）现象，即员工增加AI使用量，以展示生产力。不过，他认为企业最终并非只想增加token使用，而是希望为不同任务选择最合适的模型。

Perplexity产品基于多间公司的模型运作，其AI会因应不同任务，自动判断应使用哪一个模型，同时考虑成本效益。Srinivas举例，若某个开源模型在90%情况下已足以完成任务，而且成本较前沿模型低10至20倍，他会倾向使用该模型。他认为，前沿AI未来仍然具吸引力，但市场不会再像过去数月般盲目投入资金。