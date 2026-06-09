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黄仁勋叫买高通股票 称「他们做得很好」 盘后股价即升逾3%

商业创科
更新时间：11:44 2026-06-09 HKT
发布时间：11:44 2026-06-09 HKT

英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋再次「点石成金」。他公开建议投资者买入高通（Qualcomm，QCOM）股份后，带动该股盘后升逾3%，报224.5美元。

Nvidia没必要涉足手机设备

黄仁勋谈及流动装置市场时表示，英伟达并不特别擅长手机设备，亦认为没有必要涉足，但他随即提到高通，称「他们做得很好」，并直接表示「买他们的股票」。

他又笑言，自己一整天都在「卖别人的股票」，帮助其他公司亦是好事，应该为别人的成功感到高兴。

受相关言论带动，高通股价在周一盘后交易时段升逾3%。高通长期主攻智能手机晶片及流动通讯平台，近年亦积极拓展汽车、AI PC及边缘AI等业务。

点名Marvell 曾刺激股价升32%

值得注意的是，黄仁勋已经不止一次公开点名看好的公司，他早前出席台北Computex曾表示，迈威尔科技（Marvell）可能成为「下一家万亿美元公司」，刺激迈威尔科技股价当日急升32.52%。

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