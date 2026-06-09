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英特尔据报获Google逾300万伙TPU订单 分析：助提升地位争客

商业创科
更新时间：11:15 2026-06-09 HKT
发布时间：11:15 2026-06-09 HKT

据外媒《The Information》引述消息报道，Alphabet旗下Google将委托英特尔（Intel）于2028年生产逾300万伙自家AI晶片，带动英特尔股价周一盘中一度飙升13%，高见112.54美元，创1个月以来最大升幅，收市报110.27美元，升11%，并带动多只半导体股反弹。

报道指出，Google经过数月测试英特尔技术后，决定委托英特尔生产部分张量处理器（TPU）。TPU是Google自家研发的AI专用晶片，近月在矽谷需求急升，并被视为英伟达（Nvidia）GPU以外，最成功的AI晶片方案之一。

Nvidia正测试英特尔技术

报道提到，由于台积电制造产能难以满足市场需求，英特尔正接获包括Google在内的企业订单。同时，英伟达正测试英特尔技术，评估能否用于制造一款将4粒图形晶片整合成单一单元的新处理器。

英特尔近期股价曾创历史新高，主要因公司早前公布的销售预测远超华尔街预期，显示其开始受惠于AI投资热潮。市场认为，行政总裁陈立武正推动英特尔走出早前困境，在改善营运方面取得进展。

仍未知代工还是封装为主

不过，市场仍未清楚Google及其他客户将在多大程度上使用英特尔晶片代工业务及其封装服务。所谓封装，是将晶片封入外壳并连接至其他电路，在半导体生产过程中，封装环节的重要性及成本均低于晶圆制造。

然而，随着AI数据中心晶片愈趋复杂，将多伙晶片整合在同一封装内，已成为提升性能的重要方式。英特尔此前曾向投资者表示，其封装业务已累积数十亿美元积压订单。

分析指出，300万伙晶片订单不会即时改变英特尔仍然亏损的制造业务，因为相关规模相当于一间大型晶圆厂一个月或更短时间的产量。不过，若大型科技公司愿意把重要的工作交予英特尔处理，将有助提升英特尔技术地位，并增加争取其他客户的机会。

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