库克主持最后一届WWDC 苹果推AI版Siri及iOS 27 暂不开放中国及欧洲市场

苹果今日（9日）凌晨举行全球开发者大会（WWDC），发布配合iOS 27等全新系统、由谷歌Gemini大模型驱动的新一代「Siri AI」及Apple Intelligence，但全新AI功能初期仅支援英文，且受监管影响暂不在中国及欧洲市场推出。虽然苹果周一股价盘中一度升至创历史新高的317.4美元，但消息公布后，股价下挫1.89%，收报301.54美元。

所有对话透过iCloud同步

苹果软件工程高级副总裁Craig Federighi介绍，Siri AI将变得更智能及知识丰富，并将拥有独立应用程式，介面类似ChatGPT等聊天机器人，支援文字及语音交流。升级后的Siri AI具备屏幕感知能力，能根据用户当前浏览的内容作出回应，并能横跨「邮件」及「讯息」等应用程式提取特定资讯。所有对话纪录将透过iCloud同步，让用户在iPhone、Mac或Apple Watch之间无缝切换。

今年秋季才向消费者开放

尽管苹果大幅强化AI功能，但全新Siri将于今年秋季才向消费者开放。另外，苹果表示，碍于相关监管要求，新AI功能暂时不会在中国市场推出；同时受欧盟监管规定影响，在欧洲市场的推广速度亦会放缓。

应用程式启动速度快三成

针对去年iOS 26引发强烈争议的「液态玻璃」介面设计，苹果在iOS 27作出妥协，加入调节选项允许用户切换回较清晰的磨砂效果。效能方面，iOS 27换上全新CPU调度器，应用程式启动速度大幅提升高达30%，拍摄后新照片载入快70%，而使用AirDrop传输档案及PDF载入速度更提升达80%，相关效能提升将涵盖至iPhone 11等旧款机型。

支援安卓用户共享相簿

除了AI升级，Apple Intelligence亦深入各个原生应用程式。Image Playground新增图像生成及编辑功能，经AI扩展或修改的照片将自动加入SynthID水印以作识别；Safari浏览器则可利用AI自动整理分页及监控网页降价资讯。此外，iCloud共享相簿现已支援Android及Windows用户加入照片。

值得注意的是，今次是库克主持的最后一届WWDC。库克将于今年9月将行政总裁一职交棒予特努斯（John Ternus），自己则退居幕后担任董事会主席。