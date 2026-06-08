屈臣氏与欧莱雅共同研发独家美妆产品 将拓至欧亚及海湾市场

长和（001）旗下屈臣氏集团宣布，与巴黎欧莱雅（L'Oréal Paris）推出首个共同研发的独家美妆产品「巴黎欧莱雅极致持久定妆喷雾樱桃限定版」，冀为零售商与品牌合作奠下全新标准。屈臣氏行政总裁倪文玲表示，是次合作展现集团正重新定义零售商的角色，由传统分销商转型为创新合作伙伴，结合对顾客的深入了解及多元化渠道营运优势，配合巴黎欧莱雅领先的研发实力和品牌影响力，成功打造出兼具文化价值﹑商业潜力及独特性的产品。

把握定妆喷雾市场增长机遇

屈臣氏指，该产品是专为屈臣氏集团独家研发、生产及推出的限量升级版，把握定妆喷雾市场增长的机遇，产品现已于英国发售，并将陆续拓展至全球另外14个市场，包括9个欧洲市场、5个亚洲及海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）市场。

该集团指，鉴于有75%的顾客更倾向选购限量版产品，是次合作产品将结合全方位O+O（线下及线上）推广策略，包括透过社交媒体预热宣传及网红主导内容，提升产品吸引力，并于店内打造具吸引力的陈列，配合线上加强曝光，带动销售，同时将整合O+O策略，确保顾客由探索产品至购买的流畅体验。

年内登陆星马泰菲

屈臣氏指，随著产品于欧洲市场初步表现理想，极致持久定妆喷雾樱桃限定版将进一步拓展至GCC及亚洲市场，并计划于年内登陆马来西亚、泰国、菲律宾及新加坡，相关推广将以「Cherry Fix Summer Soirée」为主题，结合当地社交媒体宣传、门店宣传及沉浸式品牌体验，与顾客互动。