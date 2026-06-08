蚂蚁推海外AI支付解决方案 商业模式走向「用户授权、智能体执行」

蚂蚁集团宣布，支付宝上线全球首个面向个人用户的AI钱包，而蚂蚁国际亦面向全球电子钱包、超级应用和数字银行等移动支付服务，正式推出「移动智能体协议（Agentic Mobile Protocol，AMP）」。

智能体身份及授权纳入支付生态

蚂蚁表示，随著AI智能体（AI Agent）逐渐代表用户完成搜索、决策及购买，全球商业正从「用户操作」转向「用户授权、智能体执行」。该集团引述机构预测，全球智能体商业市场规模将由2025年的57亿美元，增至2030年的约280亿美元，年复合增长率达46%，但智能体代客交易面临支付接入、身份认证、渠道覆盖及合规等挑战，阻碍商业规模化落地。

「敢付敢赔」延伸至智能体场景

蚂蚁国际指出，其推出的AMP协议，首次将智能体身份、授权、支付、结算及信任统一纳入全球移动支付生态，具备三大关键功能。首先是统一接入层。AMP连结全球20亿消费者帐户及1.5亿商户，覆盖200多个国家及地区。商户只需接入AMP，即可对接各地电子钱包及银行网络，解决跨境支付碎片化问题。

AMP引入了「KYA（Know Your Agent）」评级体系，为智能体建立统一的信任标准。商户可识别交易智能体是否可信，避免恶意攻击及欺诈行为。

蚂蚁又表示，AMP设有「AgentSafePay」资金保障，将蚂蚁「敢付敢赔」能力延伸至智能体场景，即使交易由AI执行，用户及商户仍享有资金安全保障及风险兜底服务。

蚂蚁伙业界运行商业协议

该集团表示，AMP填补了移动支付生态中智能体商业基础设施的空白，蚂蚁国际已率先与Google通用商业协议（UCP）合作，并成为Visa及Mastercard首批智能体卡支付合作伙伴，同时与通义千问、Gemini等主流AI平台一键接入。蚂蚁集团首席执行官韩歆毅表示，AI时代下，商业本质未变，但智能体正在重构用户交互、服务流程与交易方式。