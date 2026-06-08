F1摩纳哥大奖赛期间 比亚迪副总裁李柯据报与F1及FIA高层会面

比亚迪（1211）有意进军一级方程式锦标赛（F1）。据内媒报道，在摩纳哥大奖赛周末期间，比亚迪副总裁李柯与F1管理公司行政总裁Stefano Domenicali和赛事监管机构国际汽联（FIA）主席Mohammed Ben Sulayem进行了一系列会议。

称F1充满能量 与人们有情感连接

报道指出，李柯早前已曾向媒体证实了对F1的兴趣，当被问及是甚么让F1具有吸引力时，她认为F1充满了纯粹的能量，且与人们有情感上的连接，「还有它的文化」。

报道又指，尽管目前没有车队公开出售，但有猜测称比亚迪可能会探索收购其他车队，或者收购现有车队的重大股份，例如Otro Capital目前持有的Alpine车队24%的股份。

暗示正在探索所有选项

不过，李柯并未确认成立全新的比亚迪车队是首要任务，而是暗示他们正在探索所有选项。她说，「我们正在寻找任何机会，看看比亚迪的技术能否帮助FIA，能否帮助其他所有车队」；并指比亚迪需要在这里建立品牌，「这就是我们的目标范围」。

另一方面，英国《金融时报》上月亦曾报道，比亚迪正加速推进进军F1的计划，李柯曾亲赴法国康城与红牛车队前负责人汉拿会面，就进军F1的可能路径展开深入讨论。