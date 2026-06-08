Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1摩纳哥大奖赛期间 比亚迪副总裁李柯据报与F1及FIA高层会面

商业创科
更新时间：14:42 2026-06-08 HKT
发布时间：14:42 2026-06-08 HKT

比亚迪（1211）有意进军一级方程式锦标赛（F1）。据内媒报道，在摩纳哥大奖赛周末期间，比亚迪副总裁李柯与F1管理公司行政总裁Stefano Domenicali和赛事监管机构国际汽联（FIA）主席Mohammed Ben Sulayem进行了一系列会议。

称F1充满能量 与人们有情感连接

报道指出，李柯早前已曾向媒体证实了对F1的兴趣，当被问及是甚么让F1具有吸引力时，她认为F1充满了纯粹的能量，且与人们有情感上的连接，「还有它的文化」。

报道又指，尽管目前没有车队公开出售，但有猜测称比亚迪可能会探索收购其他车队，或者收购现有车队的重大股份，例如Otro Capital目前持有的Alpine车队24%的股份。

暗示正在探索所有选项

不过，李柯并未确认成立全新的比亚迪车队是首要任务，而是暗示他们正在探索所有选项。她说，「我们正在寻找任何机会，看看比亚迪的技术能否帮助FIA，能否帮助其他所有车队」；并指比亚迪需要在这里建立品牌，「这就是我们的目标范围」。

另一方面，英国《金融时报》上月亦曾报道，比亚迪正加速推进进军F1的计划，李柯曾亲赴法国康城与红牛车队前负责人汉拿会面，就进军F1的可能路径展开深入讨论。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少15死逾200伤 最高约1.4米海啸︱持续更新
即时国际
1小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
23小时前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
3小时前
黎志伟摄
天文台早上5时取消黄雨警告 一度挂红雨2.5小时 今明料雨势仍颇大
突发
10小时前
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
6小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 13:00 HKT
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心
影视圈
5小时前
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾
影视圈
19小时前