新地签200亿元5年期银团贷款 16家金融机构参与

新地（016）公布，签订了一笔200亿港元的5年期定期及循环银团贷款，有16家金融机构参与。该集团指出，是次贷款广受市场欢迎，在协调安排行阶段，融资金额由最初的50亿元大幅增至超过260亿元。

该集团表示，将贯彻审慎的财务管理原则，策略性地分配是次融资所得的款项，部分将用作债项再融资，其余则留作日常营运和发展的资本。

新地主席兼董事总经理郭炳联表示，是次贷款获市场踊跃支持，充分反映金融市场对新地及香港未来发展充满信心。他称，新地一直致力兴建优质物业，其品牌信誉赢得买家、租户、消费者及投资者的信赖和认同。

新地表示，尽管全球经济仍受到中东冲突和能源危机的阴霾笼罩，但凭借其卓越品牌，物业发展业务维持快速的资产周转。该集团指，随著香港International Gateway Centre（IGC）和上海ITC等大型综合项目陆续落成，将进一步扩大其经常性收入基础，带来稳定而可观的持续收入。

穆迪和标普予A1和A+评级

新地指出，IGC为西九龙800万呎商业枢纽的重要组成部分，坐落高铁西九龙总站上盖，并与机场快线九龙站无缝连接，享有「空铁联运」的优势，有助企业拓展内地以至国际市场，进一步巩固西九龙作为「中环2.0」的角色。该集团又指，同样位于西九龙的艺术广场大楼预计在2027年完工，该区正迅速发展成为国际商业区，融合商业、艺术、文化、可持续发展及零售等不同元素。

评级机构穆迪和标准普尔分别给予新地A1和A+评级，前景均为稳定，位居香港地产发展商中最高信贷评级之列。