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中证监强调整改不影响投资者资产安全 离岸账户不会被强制清理

商业创科
更新时间：12:14 2026-06-08 HKT
发布时间：12:14 2026-06-08 HKT

随着中证监打击「非法」跨境投资行动，市场忧虑价值540亿美元资产的命运。不过，据路透引述中证监指出，整改行动不会影响投资者资产安全，现有离岸帐户不会被强制关闭，帐户中的资产也不会被强制清理。

部份券商6月中旬起无法开户

中证监表示，境内投资者可以出售资产并将资金从受影响的帐户中转移出去，但相关券商在中国内地提供非法服务（包括透过网站和交易软件）的行为将在两年内终止。

报道提到，老虎证券、富途证券及长桥证券已告知其中国境内客户，从6月中旬开始，他们将无法再开设新帐户、加仓或转入新资金，但离岸服务将保持不变。

不会容忍境内进行非法活动

中证监又指，任何国家或地区都不会容忍海外机构在其境内进行非法活动，「必须毫不留情地予以打击」，因为它们严重扰乱市场秩序，增加金融风险及损害投资者利益。

此外，被问到「收紧资本管制是否为了引导资金流入国内资本市场」时，中证监仅指中国资产很有吸引力，欢迎境内外投资者参与中国资本市场，共同分享中国经济高质量发展的红利，但没有再进一步说明。

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