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内地AI独角兽月之暗面据报筹20亿美元 估值半年飙7倍 料赴港IPO

商业创科
更新时间：11:50 2026-06-08 HKT
发布时间：11:50 2026-06-08 HKT

据彭博引述消息报道，旗下拥有大语言模型「Kimi」的内地AI独角兽月之暗面（Moonshot AI），正寻求进行最多20亿美元的新一轮融资，目标估值将高达300亿美元。若消息属实，这将是该公司半年内的第三次融资，估值较去年12月大幅增长约7倍。

美团领投上轮融资 估值势超Minimax

据悉，月之暗面已与潜在投资者展开初步谈判，计划筹集逾10亿美元资金。值得注意的是，该公司即将完成上一轮融资，该轮融资由美团（3690）领投，完成后的投资后估值约为200亿美元。

随着资金纷纷涌入能与OpenAI及Anthropic抗衡的顶尖AI企业，月之暗面正迅速崛起为资金最雄厚的内地AI初创之一。最新一轮融资将有助月之暗面超越估值约200亿美元的Minimax，惟仍落后于估值约800亿美元的智谱科技，以及正寻求首轮融资、目标估值约500亿美元的DeepSeek。报道指，月之暗面的融资计划讨论仍处于早期阶段，细节仍可能发生变化。

相关文章：内地AI创投市场炽热 首季吸金逾1100亿 按年急飙1.8倍

拆除离岸架构 铺路上市

在中国收紧对海外上市的限制后，这家Kimi开发商正在拆除其离岸架构，为在香港上市铺路。报道指，此项重组不会影响其获取美元资金，因公司计划设立合资企业架构，容许外国投资者参与。

受惠于旗下聊天机械人及大语言模型需求激增，截至今年4月，月之暗面的年度经常性收入（ARR）已突破2亿美元。

 

 

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