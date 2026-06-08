小米机器人连夺两项国际赛事冠军 称续深耕具身智能

小米（1810）机器人团队近日于CVPR 2026 Workshops-GigaBrain Challenge-RoboChallenge Track及ICRA 2026 Whole Body Control两大国际顶级赛事中双双夺冠。不过，该股今日随大市受压，暂报27.6元，跌约0.7%。

集团表示，在CVPR 2026 Workshops中，赛事主要考验单模型多任务的真机复杂操作，小米匿名参赛模型「my16」以40.89%成功率登顶总榜，并成为今届唯一突破40%的模型。该团队透过「VLM 大脑 + 世界模型小脑」双系统架构，令机器人同时具备长程任务理解及精细操作能力。

至于在ICRA 2026 WBC中，赛事重点在于机器人能否稳定可靠地完成全身协同操作，小米机器人以99.2分的综合得分及94%整体成功率夺冠，亦是唯一超过90%的队伍，较第二名领先10个百分点。

小米表示，将持续深耕具身智能，推动机器人由单一任务、低精度作业，迈向长程任务、高精度操作及全身协同，并加速走进工厂产线及真实世界。

