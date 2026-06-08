中国汽车出口理想 奇瑞上月大增81% 学者料出口占比现长期升势

内地汽车市场继续「内卷」，但按照近日公布的5月份销售数据，出口表现仍然相当理想。有学者认为，内地汽车企业利用完整供应链及新能源技术的优势，出口占总体销售量的比重，将会出现长期上升的趋势。换言之，内地龙头车企对海外市场的依赖程度将不断加深。

多间车企出口占逾三成

5月销量数据显示，比亚迪、奇瑞、吉利等车企的出口占比普遍超过三成，其中奇瑞集团出口18.19万辆，按年大增80.5%，占总销量高达73%，连续三个月刷新中国汽车单月出口纪录；比亚迪出口16.02万辆，占比42%；上汽集团出口12.95万辆，占比37%；吉利出口8.51万辆，占比36%；长安、长城出口占比也分别达34%及50%。出口已成为拉动头部车企增长的关键引擎。

在出口强劲增长的带动下，比亚迪以38.35万辆力压上汽集团重夺月度冠军，这也是比亚迪经历连续8个月销量按年下滑后，首次以0.26%的增幅重回正增长。上汽集团以34.9万辆紧随其后，奇瑞、吉利分列三、四名。

受惠完整汽车产业链等优势

针对出口高增长的趋势，北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔分析指出，凭借完整汽车产业链带来的规模成本优势、新能源技术领先地位，国内新能源车出口占比提升是长期趋势，整体增长质量健康。

外国关税政策明显分化

他补充，海外各国关税政策明显分化，其中俄罗斯上调进口关税、收紧配额，致中国对俄出口下滑。不过，加拿大将中国进口汽车关税下调至6%，欧盟也通过降关税、配发配额放宽准入，利好自主品牌落地欧洲市场。张翔认为，欧美日韩车企在新能源领域，短期难以追上中国技术水准，比亚迪、吉利、奇瑞等头部车企出口增长稳健，行业外销基本面向好。

国内市场需求仍不足

与出口高增长形成对比的是，国内市场仍面临需求不足压力。乘联分会数据显示，5月前24日全国乘用车整体零售按年下降24%，按季仅增10%。五一劳动节后限时补贴陆续到期，市场呈现「前高后低」走势，北京车展新车周期未能带动整体回暖。

值得注意的是，传统合资支柱进一步崩塌。以上汽集团为例，上汽大众及上汽通用5月销量分别仅4.87万辆及3.66万辆，跌至历史低位，已不再是集团支柱；取而代之的是上汽通用五菱，期内国内销量达12.25万辆，其中与华为合作的「华境S」车型上市三周录得3,603辆，表现突出。

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