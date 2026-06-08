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Nvidia伙SK海力士研新一代AI记忆体 导入最强「Vera Rubin」晶片架构

商业创科
更新时间：09:59 2026-06-08 HKT
发布时间：09:59 2026-06-08 HKT

据彭博报道，AI晶片龙头英伟达（Nvidia）宣布与南韩记忆体大厂SK海力士（SK Hynix）签署多年期合作协议，双方将共同设计及制造未来世代的AI记忆体晶片。新产品将全面导入英伟达旗下最新、性能最强大的「Vera Rubin」晶片架构。虽然迎来长期利好消息，惟受亚洲科技股整体向下拖累，SK海力士股价今日（8日）曾急泻一成。

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双方签署多年期合作协议

根据双方签署的多年期协议，合作范畴涵盖晶片设计与制造。英伟达将协助SK海力士将业务拓展至基础设施、物理AI，以及为英伟达最强大的加速器Vera Rubin提供记忆体。

英伟达行政总裁黄仁勋上周于台湾Computex展上表示，Vera Rubin处理器已进入全面生产阶段，预计于今年第三季交付。新系统以Vera中央处理器（CPU）及Rubin图形处理器（GPU）集群为核心，每个伺服器系统均配备数TB规模的HBM4晶片。黄仁勋透露，目前三星电子、SK海力士及美光（Micron）均已获英伟达批准供应该产品。

尽管迎来战略利好，惟受到亚洲科技股周一遭遇整体抛售拖累，SK海力士股价当日大跌逾10%。值得注意的是，年初至今，受晶片价格飙升推动，SK海力士的股价暴涨逾200%。

与Naver及SKT达成合作

除此之外，英伟达亦宣布与多间南韩大型企业达成合作。南韩网络巨头Naver已同意引进英伟达的DSX平台、Nemotron 3 Ultra以及HyperClova X等核心模型，以在吉瓦（GW）级规模上为AI代理及机器人提供动力。

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另外，英伟达亦将协助南韩电讯巨头SK Telecom构筑AI云端服务，并将与斗山集团在机器人技术领域展开深度合作。

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