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IATA料中东局势令全球航企盈利削半 航油价格飙70% 「每位乘客利润买唔起一份热狗」

商业创科
更新时间：07:00 2026-06-08 HKT
发布时间：07:00 2026-06-08 HKT

国际航空运输协会（IATA）表示，受中东局势及高油价影响，全球航空公司的盈利将削减一半，预计全年总利润降至230亿美元（约1794亿港元），中东地区航企更料录得亏损。

机票平均加价7%

IATA去年底原本预计2026年全球航空公司总利润约410亿美元，最新预测为230亿美元，大幅下调44%，亦较2025年全年总利润的450亿美元减少一半。但协会预计，今年整个产业链的总收入将达到1.165万亿美元，按年将增长9.4%；当中航企纷纷上调票价，纾缓油价影响，预计乘客票价收益率将增加7%。

燃油成本比例增至30%

成本方面，协会预计，全年燃油成本将达3500亿美元，按年急增39%，令燃油成本比例由25.4%增至31.4%。有关预测基于布兰特原油平均价格为每桶95美元，按年增37%，而航空燃油价格更达每桶152美元，按年飙升70%，两者差距史上最阔。

协会预计，全年航企载客量达51亿人次，按年增长2.4%；载客率亦将创下84%的新高，按年多0.5个百分点。至于载货量预计为7170万吨，按年微增0.2%。

IATA：加票价难抵消成本增 航企盈利受考验

IATA总干事Willie Walsh表示，中东局势推动燃油成本上升，航空燃油价格飙升70%，削弱航空公司的盈利能力，即使业界调整票价及提升营运效率应对，亦难以抵消额外成本，部分资产负债表较弱的小型航空公司更举步维艰。

他表示，今年每名乘客平均利润预测下调至4.5美元，仅为去年的一半，「在多数世界杯场馆甚至买不到一份热狗，若果其他成本或税收上升，已几乎没有缓冲空间。」他称，整个航空业正面临低利润率，以及回报低于资本开支的问题，油价冲击正考验航企的财务韧性。

逾九成旅客出行信心仍高

协会调查亦指出，即使地缘政治冲突升温，但旅客出行信心仍高企，41%受访者在未来一年乘搭更多航班，52%亦会维持过去出行次数。而为免受政局影响，71%旅客选择在临近出发日期才买机票。

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