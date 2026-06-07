Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

电池扩容令车身「变大变胖」后 内地推动新能源汽车「瘦身」

商业创科
更新时间：17:21 2026-06-07 HKT
发布时间：17:21 2026-06-07 HKT

随着电池容量不断增大，内地电动车近年「变大变胖」，已可能令现有基础设施带来压力，并引发外界讨论。据内媒《央视财经》引述数据指出，内地2024年乘用车平均整备质量达1,704公斤，比2012年增加近400公斤；此外，在2000年前后常见的家用新能源汽车，车宽多在1.7米，至2015年宽度已增加到1.8米，现时部份热门车型更已接近或超过2米。不过，随着中国当局希望新能源汽车能够「瘦身」，未来将有望回归标准身材。

部份车型装很大电池包

报道引述车企工程师指出，新能源汽车车身每增加10毫米宽度，大约能多塞进0.8度电。另有专家表示，有些车企通过续航里程做卖点，号称车可以充一次电开800公里、1000公里，其实背后就是要在车里装一个很大的电池包，并可能有700、800公斤，甚至有些车企把马桶都设计到车里，以令产品在市场中脱颖而出。

监管方面已采应对措施

不过，中国监管方面已经开始采取应对措施。今年1月1日，一项针对电动车的强制性国标正式实施，凡是能耗不达标的新车型，工信部将不予备案，车辆无法生产、销售、上牌，引导车企遏制电动车日益「肥胖」的趋势。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
影视圈
9小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
影视圈
8小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
8小时前
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋仅10年即交回！港爸210呎蜗居大翻身 极速「结婚生仔买楼」 网民全跪：太本事｜Juicy叮
时事热话
5小时前
钟镇涛悲布母亲离世享年101岁：难以平复的哀恸 埋首工作望摆脱思念 指「难强颜欢笑」
钟镇涛悲布母亲离世享年101岁：难以平复的哀恸 埋首工作望摆脱思念 指「难强颜欢笑」
影视圈
6小时前
观塘半世纪老字号「启泰马仔」6月底结业！专营手制麦芽马仔、怀旧糖饼零食 店员：老板年纪大做不来
观塘半世纪老字号「启泰马仔」6月底结业！专营手制麦芽马仔、怀旧糖饼零食 店员：老板年纪大做不来
饮食
9小时前
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
02:15
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
即时国际
11小时前
港版筑地｜鸭脷洲熟食中心翻新完成 海鲜加工小菜、一口西多闻名陈新记归位重开
港版筑地｜鸭脷洲熟食中心翻新完成 老字号陈新记归位重开  续卖海鲜加工小菜、一口西多
饮食
7小时前
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零
肝癌病人兼患急性肝炎 在公院治疗陷僵局 靠李嘉诚「治癌神器」重获新生 手术后癌指数近乎零
医生教室
2026-06-05 17:00 HKT