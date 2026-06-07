电池扩容令车身「变大变胖」后 内地推动新能源汽车「瘦身」

随着电池容量不断增大，内地电动车近年「变大变胖」，已可能令现有基础设施带来压力，并引发外界讨论。据内媒《央视财经》引述数据指出，内地2024年乘用车平均整备质量达1,704公斤，比2012年增加近400公斤；此外，在2000年前后常见的家用新能源汽车，车宽多在1.7米，至2015年宽度已增加到1.8米，现时部份热门车型更已接近或超过2米。不过，随着中国当局希望新能源汽车能够「瘦身」，未来将有望回归标准身材。

部份车型装很大电池包

报道引述车企工程师指出，新能源汽车车身每增加10毫米宽度，大约能多塞进0.8度电。另有专家表示，有些车企通过续航里程做卖点，号称车可以充一次电开800公里、1000公里，其实背后就是要在车里装一个很大的电池包，并可能有700、800公斤，甚至有些车企把马桶都设计到车里，以令产品在市场中脱颖而出。

监管方面已采应对措施

不过，中国监管方面已经开始采取应对措施。今年1月1日，一项针对电动车的强制性国标正式实施，凡是能耗不达标的新车型，工信部将不予备案，车辆无法生产、销售、上牌，引导车企遏制电动车日益「肥胖」的趋势。