马斯克获邀出席ASML闭门技术会议 称公司「应该被珍惜和支持」

据外媒报道，Tesla行政总裁马斯克将以线上形式出席ASML举办的闭门技术会议，以讨论旗下Terafab晶圆厂项目，而ASML认为Terafab是一项值得认真对待的重大计划。另一方面，马斯克更在社交平台上一篇相关帖文上留言表示，「ASML应该被珍惜和支持，并可以说是欧洲最伟大的公司」。至于ASML上周股价则跌6.6%，收报1,641.74美元。

报道指出，Terafab是SpaceX和Tesla的合资企业，旨在生产用于机械人、人工智能和太空数据中心的尖端晶片，于今年3月成立，并于最近宣布计划在美国建造一座晶片工厂，投资额至少为550亿美元。

分享AI及机械人等发展构想

ASML负责人指出，马斯克将在这场面向ASML内部员工的活动中，分享其在人工智能、机械人、航天及半导体制造领域的未来发展构想。此外，ASML称公司高层已与马斯克讨论过Terafab计划，而马斯克希望Terafab最终能够支撑每年1太瓦的算力需求，并计划生产目前技术前沿的2纳米晶片。

该发言人补充，马斯克和他的团队透过Terafab，正在成为半导体生态系统的一部分，包括ASML在内的许多公司都将参与这项计划。