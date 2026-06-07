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OpenAI据报大幅改版ChatGPT 由聊天机械人转型「超级应用」 力争盈利铺路上市

商业创科
更新时间：15:38 2026-06-07 HKT
发布时间：15:38 2026-06-07 HKT

OpenAI据报正计划对ChatGPT进行历来最大规模的一次改版，将这款聊天机械人转型为结合编码工具和AI代理的「超级应用」，并添加能够创造更多收入的产品，为今年的上市计划寻找新增长引擎。报道又指，新版本预计将加剧OpenAI与Anthropic竞争，主因后者的Claude Code产品已成为其增长最快业务之一。

将资源转移商业客户市场

据英国《金融时报》引述消息报道，OpenAI准备IPO之际，正面临越来越大压力，以提高收入并找出盈利之路。该公司正在将资源转移到争取高利润的商业客户市场，并与竞争对手Anthropic展开更激烈竞争，而有关变革是公司大规模重组的一部份。

多数消费者仍是免费使用

报道指出，新版本将赋予OpenAI编码产品Codex更大的地位和资源，反映出该公司日益坚信AI未来不在于回答问题的聊天机械人，而是为用户执行任务的代理。虽然自ChatGPT推出以来，已吸引近10亿用户，但大多数消费者均是免费使用。不过，有知情人士指Codex大多数用户都是付费用户，而使用OpenAI产品的200万家企业贡献了其约40%收入，公司更预计到年底这一比例将上升至50%。

未来几周逐步推出新功能

报道又指，新版本将于未来几周内开始逐步推出，最初将体现在 ChatGPT的网站和App的变化上，并鼓励客户使用来自外部合作伙伴的程式码、图像生成和应用程式。为了争取更多企业客户，OpenAI更搁置了一些面向消费者的项目，例如ChatGPT内建的购物功能，视讯生成产品 Sora也上线不到一年就关闭了。

「投资者重视金钱而非梦想」

此外，报道引述Leonis Capital合伙人兼OpenAI前研究员Jenny Xiao指出，「大约一年前，OpenAI的策略是全力以赴，而Anthropic的策略则是先获利」，但是现在两者策略正在融合，「因为它们都试图上市，而投资者更重视的是金钱而非梦想」。
 

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