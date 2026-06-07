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特朗普政府研「全民共享AI红利」 拟入股OpenAI等公司 最快本周会唔

商业创科
更新时间：10:19 2026-06-07 HKT
发布时间：10:19 2026-06-07 HKT

美国政府考虑持有顶级AI公司的股权，并研究让美国公众持有这些AI公司股份的想法，以平息人们对AI技术快速增长的担忧。美国总统特朗普更表示，计划最早本周与AI公司高层举行会议。

综合媒体报道，美国高级官员已与AI公司就政府可能购买部份股份的可能性进行初步磋商。特朗普表示，「这其中有非常有趣的一点，它几乎变成了与美国公众的一种伙伴关系」。不过，美国政府将以何种方式取得AI公司股权，以及涉及比例如何，目前仍未明朗。

或OpenAI牵头 建立基金分配

英国《金融时报》则引述业内人士指出，最有可能的结果是由OpenAI牵头，各方自愿出资小量股权，以建立一个基金，并分配给美国民众，类似阿拉斯加州重新分配石油收入的方案。

另有报道引述知情人士指出，OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）早在2025年初，已曾向特朗普政府提出政府持股AI公司的构想。OpenAI今年4月也公开呼吁设立「公共财富基金」，股权比例大约在1%到5%之间，让民众直接分享AI增长带来收益。

此外，奥特曼早前造访国会山庄会晤无党籍参议员桑德斯（Bernie Sanders）及两党领袖时，也再度游说有关构想。有知情人士亦透露，美国财长贝森特已对类似提议表示兴趣。

非所有人乐见 忧建监控体系

然而，并非所有人都乐见政府深度介入AI行业。特朗普盟友、前白宫AI事务主管、风险投资者David Sacks就在社交平台警告，AI国有化将加速政企合一，若美国政府直接取得AI所有权，将面临建立全面社会监控体系的巨大风险。

另一方面，据报有熟悉Anthropic人士表示，该公司目前没有与政府就提供股权进行对话。

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