中东战火冲击全球旅游版图 推高航空燃油成本 杜拜埃及首当其冲

今年2月28日重燃的中东战火，正将全球多个热门旅游城市拖入寒冬。据外媒报道，杜拜如今正面临酒店入住率跌至个位数、餐厅员工被逼减薪三成的尴尬画面；身处中东火线旁的埃及在四月也出现旅客急跌16%，有旅行社表示七成定单泡汤；东南亚热门旅游国家泰国原被认为有「分流红利」，但现实完全相反，今年首四个月入境客反跌3.5%。有专家分析，中东冲突推高全球航空燃油成本，旅客风险认知扩大化，长途跨洲游正加速转向区域短途游，全球旅游版图面临结构性重塑。

去年，杜拜迎来1959万国际旅客，是全球最炙手可热的旅游城市之一。然而战火一来，一切戛然而止。当地有餐饮集团创办人表示，她的餐厅过去十年扩至14间分店，雇用逾千人，但战争爆发后，依赖游客的分店收入急跌70%至80%，整体营业额跌逾一半。她被逼将全体员工包括自己减薪30%。另一连锁餐厅高层则透露，门店人流跌至正常水平的15%至20%，过半员工放无薪假，部分分店已暂时关闭。

杜拜酒店入住率仅往年两成

旅游预订平台Wego方面表示，杜拜酒店入住率跌至往年同期的15%至20%。有高级酒店管理层更直言，部分物业入住率仅个位数，索性关闭数周节省成本。为吸引本地居民，棕榈岛豪华酒店房价劈价一半。连会议酒店也受打击，大型活动纷纷取消或延期。

牛津经济研究院旗下机构预测，今年中东地区将减少2300万至3800万旅客，损失340亿至560亿美元消费。3月末杜拜已宣布拨款2.72亿美元支援旅游等行业，容许酒店延迟缴付旅游费。

埃及4月游客人数下跌约16%

同样依赖旅游业的埃及，情况亦不容乐观。3月底，埃及旅游局局长仍坚称「完全安全」，游客取消率不足5%。然而战事的真正冲击，在四月才开始浮现。事实上英国《投资者纪事》早在3月中旬已报道，豪华旅行社的埃及4月行程出现大量取消，旅客不再视之为安全选项。到4月下旬，非洲商业网站的实地调查显示，酒店入住率已较去年同期下跌20%至25%。官方数据最终印证了这一转折：埃及官方坦承，4月游客人数较去年同期下跌约16%。埃及旅游局内部坦言，此前取消率低于5%的评估「已不再适用」，如果冲突持续，全行业下半年恐进一步受挫。

业界层面的冲击更为严峻，当地地接公司Rove World联合创办人透露，公司已有70%的预订被游客取消。廉航易捷航空公开表示，前往埃及的预订下跌，旅客宁愿选择更远离冲突的西地中海。

如果说杜拜和埃及是被战火直接波及，那么远在东南亚的泰国则承受了间接却同样沉重的打击。外界起初普遍预期，中东战火会使欧美旅客转向泰国等相对安全的东南亚国家，形成「分流红利」。然而实际数据却呈现相反走势。

泰国「分流红利」落空

据《曼谷邮报》报道，今年首四个月泰国外国入境旅客按年下跌3.5%，其中英国旅客更大跌22.8%至仅8.5万人次，中东旅客亦显著减少。泰国国家经济及社会发展委员会已将全年旅客目标由2月预测的3500万人次下调至3200万人次。

为何分流效应远不及负面冲击？经济学家宋清辉指出三点，包括中东冲突推高全球机票成本；旅客易将风险扩大化，误判整个亚洲不安全；经济放缓压缩预算，消费者减少旅行频次而非更换目的地。因此泰国非但未受益，反成受害者。南亚的情况更为严峻。南亚多国高度倚赖中东航空网络，战火引爆燃油成本急升，出行需求与运力双双受挫。

中国四川走遍全球国际旅游有限公司成都分公司总经理尹志豪表示，他负责南亚、中亚、澳新及欧洲多个板块，掌握大量一手定单数据。他直言：「下滑最多的不是冲突中的中东，而是南亚。」以斯里兰卡、尼泊尔为例，此前一周有4个航班，如今一个月仅剩4班。「客人担心飞过去回不来，而且当地没油，航班动不动取消。」在内地运营「风沙行户外」俱乐部的行者孙向本报表示，前往斯里兰卡的客人报名时普遍稍有忌惮，解释后部分人仍会前往，但「整体都是有影响的」。

专家：旅客转向短途旅行

面对全球旅游业的结构性震荡，宋清辉指出，全球旅游市场正从追求远距离目的地，转向兼顾安全性、便利性和性价比的新阶段。俄乌冲突及中东局势反复，地缘风险显著增加；国际机票价格、保险费用及汇率波动也推高了远途旅行成本。在此背景下，游客更倾向选择飞行时间短、签证便利、文化相近的区域旅游。但他强调，这不代表长途跨洲游会消失。杜拜、曼谷、巴黎、纽约等全球枢纽城市仍有强大吸引力。真正改变是游客决策逻辑——过去优先考虑目的地吸引力，如今更关注安全、成本和航班稳定性。

