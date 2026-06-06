SpaceX与Google签总值300亿美元算力协议 将提供11万枚英伟达晶片

据彭博报道，Google与SpaceX签署总额约300亿美元的算力协议，是Google在短短数周内与另一间AI 竞争对手签下类似协议。

据SpaceX公布的文件，Google将自今年10月起至2029年6月支付9.2亿美元月费，总额约 300亿美元。若SpaceX未能在9月30日前提供英伟达晶片的使用权，Google有权终止合约，并享有一个月的宽限期。

该合约赋予 Google 使用 110,000 枚英伟达 GPU 晶片，以及 CPU、记忆体晶片和其他相关组件的权利。以H200 晶片的容量计算，这可能代表超过 100 兆瓦的运算能力。

Google：过渡算力满足客户需求

Google Cloud 发言人表示，这项协议将帮助公司满足 AI 服务的需求。在最新财报中，Alphabet 指出 Google Cloud 的积压订单较上季几乎翻倍，超过 4,600 亿美元。Google 发言人声明指，这是一份短期且及时的协议，确保该公司有过渡的运算能力来满足客户对 Gemini Enterprise 平台激增的需求，「这一需求甚至超出我们的预期。」

SpaceX 早前也与 Anthropic签署类似协议。虽然马斯克旗下xAI在AI开发上相对落后，但数据中心基础设施则较有优势，该公司已在田纳西州孟菲斯建设资料中心，并正在密西西比州扩张。马斯克正透过将其AI 业务转型为运算基础设施供应商，这亦是SpaceX 在IPO中宣传的核心业务之一。

Google料持有5%SpaceX股份

Google 与 SpaceX 的关系既合作又竞争。SpaceX早前披露截至2025年底，被Google持有6.11%股份。随著今年2月 SpaceX 与 xAI 合并，根据彭博计算，Google 现在可能持有 SpaceX 约 5% 股份。此外，据知情人士透露，双方曾讨论将 Google 的测试产品送入轨道数据中心。Google 先前表示，正在探索与其他发射供应商的合作，该计划名为「Project Suncatcher」。

