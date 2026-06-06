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Meta据报研股权融资数百亿美元 支持其AI庞大资本开支

商业创科
更新时间：14:52 2026-06-06 HKT
发布时间：14:52 2026-06-06 HKT

Meta据报正探索大规模股权融资，以支持其庞大的人工智能相关资本开支。据英国《金融时报》报道，报道指，在Google母公司Alphabet本周完成破纪录的850亿美元股权融资后，Meta内部加速了发行数百亿美元新股的讨论。

Meta股价周五跌5.51%，收报593美元。

报道引述知情人士指，Meta已研究了Alphabet融资方案的结构设计，其中包括「强制可转换优先股发行」，此工具允许企业立即募集现金，但将正式股票发行推迟数年，从而在兼顾融资效率的同时减少对现有股东的即时稀释。

Meta发言人回应相关报道指「纯属猜测」，但表示将继续以最灵活的方式筹集资金，以支持在人工智能的发展机会。

Meta今年AI相关资本支出最高达1450亿美元，预计2027年将会更高。

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