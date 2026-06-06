银行界已落实最新监管要求 金管局：确保开户流程合规有序

随着内地打压非法跨境炒股，本港监管机构亦推出措施因应内地投资者在港违规开户的情况。金管局发言人今日表示，香港监管机构一直和内地监管机构保持紧密、恒常沟通。因应香港证监会的通函，要求券商就内地投资者帐户的开立和管理采取额外措施，金管局亦同步要求银行采用与证监会相若的高业务标准。

金管局指，银行业界已经落实金管局通告的最新监管要求，确保开户流程合规、有序。内地客户继续申请开户，整体而言，开户流程运作畅顺。

内地居民可偱合法渠道投资

局方指，香港作为国际金融中心，银行一直为不同地区的客户提供专业服务，同时确保业务合法合规。这次优化措施有助巩固香港国际金融中心的优势。香港银行一直设有严谨的开户程序，规范业务合规有序进行，属恒常监管要求。

内地居民可透过各类合法的跨境投资渠道配置资产及投资合资格理财产品，包括跨境理财通，或透过内地经纪以「沪港通」及「深港通」进行投资。

