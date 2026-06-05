ZA Bank伙兴业银行推「理财通南向通」 成数字银行首家

ZA Bank（众安银行）宣布与兴业银行正式合作推出「跨境理财通南向通」服务，成为全港首家提供该服务的数字银行。合资格的粤港澳大湾区内地投资者，可先透过其合作银行——兴业银行完成南向通「汇款专户」开立、资格审查及ZA Bank风险评估，之后便可透过ZA Bank App开立及使用理财通南向通投资专户，并投资香港合资格理财产品。

南向通个人投资额度最高为300万元人民币

是次服务主要面向粤港澳大湾区内地合资格投资者。用户可于兴业银行的「汇款专户」与ZA Bank的「投资专户」之间进行人民币跨境汇款；每名投资者的南向通个人投资额度最高为300万元人民币。

申请资格方面，申请人必须为大湾区内地9市居民，具备2年以上投资经验及符合监管机构不时规定的收入及资产要求。为保障投资者利益，南向通不适用于被香港银行评估为弱势社群客户的投资者。

至于内地投资者现阶段通过理财通南向通可作投资理财的产品，包括定期存款，以及低至中高风险基金等。

是次合作由兴业银行负责内地「汇款专户」，ZA Bank负责香港「投资专户」。所有南向通资金均透过人民币跨境支付系统（CIPS）进行独立的「闭环管理」，资金只能在两个专户之间原路进出，不能作其他用途。投资专户及产品销售受香港相关法规及监管机构（包括金管局及证监会）规管，投资者保护机制依照香港相关制度进行，与内地的监管框架及保障机制有所不同。

ZA Bank行政总裁吴忠豪（Calvin Ng）表示，成为全港首家推出「跨境理财通南向通」服务的数字银行，是该行发展的重要里程碑，亦是参与大湾区金融互联互通的实际行动。未来，该行会继续发挥金融科技的优势，在合规的框架下为大湾区用户提供多元化的合资格产品。该行的目标是让跨境财富管理变得如日常理财般简单、清晰，将数字银行的便捷体验带给更多用户。