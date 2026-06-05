德林控股办金融论坛 业界料AI代理3年内难完全取代人手

德林控股（1709）举办第四届「维港夜谈」论坛，云锋金融总裁及Alpha Token创始人蒋国飞在论坛中表示，纽约金融数字化落地节奏领先香港，两地市场落地存在时间差。他认为，未来金融数字化不再局限资产上链发行，将重点转向全场景落地，依托Web3.0、AI算法搭建从前台到后台一体化数字系统。

对于从业人员普遍存在AI淘汰焦虑，蚂蚁矿池总裁Andy Zhou则指，从落地实操来看，现有通用大模型难以适配精细化专业业务，以及触达头部机构交易系统与核心底层资源，指AI暂时无法脱离现有银行卡、清算体系独立完成资金划转，未来3至5年内人机协同仍是现阶段金融业务最优解法。

监管制度是关键制约因素

OSL首席商务官Eugene Cheung亦指，未来稳定币广泛使用「需要时间去订规则」，「全行业被AI重做一遍」的愿景落地绝非短期可实现，法律法规、各地监管制度是关键制约因素。

算力方面，Andy Zhou指，算力是区块链与人工智能发展的共同底座，无论是公链还是联盟链生态，算力调度、服务器部署直接决定上层金融产品稳定性，未来AI大模型规模化落地，会持续拉动全球算力基础设施扩容需求。